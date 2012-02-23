В Донецком ожоговом центре лечатся три горняка «Северной»

В Донецком ожоговом центре Института неотложной восстановительной хирургии им. Гусака продолжают лечение три горняка шахты «Северняа» государственного предприятия «Дзержинскуголь», пострадавшие 6 февраля от взрыва газовоздушной смеси. У всех наблюдается положительная динамика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на руководителя ожогового центра Эмиля ФИСТАЛЯ.

По его словам, сегодня врачи ожогового центра провели очередную операцию самому молодому из пострадавших - ученику забойщика Александру МАКАРОВУ 1990 года рождения, «его состояние продолжает оставаться крайне тяжелым, но организм борется». Также очень тяжелое состояние у горнорабочего очистного забоя Олега БОЙКО 1968 года рождения, его прооперировали вчера, еще одна операция назначена на завтра.

«У них наблюдается положительная динамика, слава Богу, оба находятся в сознании», - сказал Э.ФИСТАЛЬ.

Состояние третьего горняка – забойщика Андрея ПОМЫТКИНА, 1980 года рождения врачи ожогового центра оценивают как стабильно тяжелое. Э. ФИСТАЛЬ сообщил, что этому шахтеру уже закрыли практически все раны, он переведен на жесткую кровать и даже может вставать.

Врачи ожогового центра надеются на выздоровление всех троих горняков.

«С ними предстоит еще много работы. После выписки они будут у нас наблюдаться, необходимо будет применять физиолечение, лечебную физкультуру, проводить профилактику рубцов, возможно, использовать компрессионную одежду. Но сейчас самое главное – довести шахтеров до этой самой выписки. Надежда на их выздоровление есть», - заключил Э. ФИСТАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 22.30 при проведении взрывных работ в шахте «Северная» произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 10 шахтеров. По пути в больницу один из них скончался.

В ночь на 10 февраля умерли двое горняков - 1973 и 1971 года рождения. Утром 11 февраля скончался горнорабочий очистного забоя 1969 г.р., а в тот же день в 22.00 от полученных ожогов и сопутствующих травм скончался мастер-взрывник 1969 года рождения. 13 февраля, около 20.00. в Донецком ожоговом центре скончался начальник участка1962 года рождения.