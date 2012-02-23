Какую воду пьют киевские школьники?

В Киеве внедрена социальная инициатива по изучению влияния качества питьевой воды на здоровье школьников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт по качеству компании "Небесна криниця" Евгения КРИВОНОС.

"В рамках исследования мы сравним уровень заболеваемости в тех школах, в которых ученики централизовано потребляют качественную питьевую воду, с уровнем тех школьников, которые вынуждены решать вопрос потребления питьевой воды самостоятельно, то есть бегать к кранам", - сказала Е.КРИВОНОС.

По ее словам, результаты исследования, которое охватит более 10 тысяч воспитанников киевских школ и детских садов, будут презентованы в апреле 2012 года.

"Тот класс, который будет меньше всего болеть из всех школ-участников, самые здоровые дети поедут к нам на производство и посмотрят, как вода проходит весь путь - от скважины до бутылки, которая доставляется в дом: процесс очистки, разлива и пр.", - сообщила эксперт.

"Мы решили проводить это исследование именно сейчас, ввиду данных Центра гриппа о возможном пике заболеваемости гриппом и ОРВИ, который прогнозируется в марте в связи с повышением температуры воздуха", - объяснила Е.КРИВОНОС.

В свою очередь, директор киевской школы № 215 Людмила ВЕСЕЛЬСКАЯ отметила, что ее учебное заведение по решению родительского совета обеспечивается качественной питьевой водой.

"Баллоны с водой стоят в классах, в местах расположения детей - это библиотека, столовая, игровая комната, и поэтому дети имеют возможность пить воду тогда, когда хотят. Результативность такого шага очевидна - заболеваемость детей уменьшилась, поскольку одновременно с обеспечением качественной питьевой водой мы внедрили систему ее правильного потребления - это и проветривание помещений, спортивные мероприятия, физкульт-минутки. Все это идет на пользу нашим детям", - объяснила директор школы.

"Этот социальный проект направлен на повышение качественных показателей нашего подрастающего поколения. Этот проект реализуется и в детских садах, и в школах, и в других учебных заведениях", - резюмировал руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании "Небесна криниця" Виктор ЮХИМЕНКО.