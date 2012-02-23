В Киеве остановилась Сырецко-Печерская линия метро
14:47, 23 февраля 2012Новости регионов
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Причина неизвестна
В Киеве остановилась Сирецко-Печерская линия метрополитена.
Как передает корреспондент УНИАН, который в 13.20 спустился в метро на станции «Выдубичи», движение поездов в сторону Сырца было полностью прекращено.
Как объяснили работники станции, поезда курсируют только от станции метро “Дружбы народов” в направлении Осокорков.
По словам работников, метро не работает по техническим причинам.
“Мы еще не определены, что произошло. Кажется, вышел из строя мост, поэтому нет подачи электроэнергии”, - сказал работник метрополитена.
Движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.
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