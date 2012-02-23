На Киевщине заробитчанин живьем сжег своих коллег

В Ракитнянском районе Киевской области задержан 42-летний заробитчанин из Днепропетровской области, который живьем сжег двух своих коллег, еще трое получили ожоги.

Как сообщили в отделе общественных связей УМВД в Киевской области, преступление было совершено сегодня ночью.

Уже установлено, что в результате конфликта с коллегами, с которыми вместе проживал в доме лесника, житель Днепропетровской области решил их убить. С этой целью он вылил канистру бензина в дом и поджег его. Потом выбежал из дома и подпер входные двери.

Из пламени удалось выбраться троим мужчинам (1983, 1992 и 1993 г.р.), двое других (оба 1992 г.р.) сгорели.

«Те, кто спаслись, получили ожоги 25-30% тела и дыхательных путей, они смогли добраться до еще одного своего коллеги, который спал в другом бытовом помещении, рассказали ему о произошедшем, вызвали милицию, пожарных и «скорую»», - сообщили в милиции Киевской области, отметив при этом, что в результате принятых оперативно-розыскных мер злоумышленник был задержан в лесу, где он пытался спрятаться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное убийство с особой жестокостью», он взят под стражу.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня около 6 часов утра от дежурного ГУ МВД в Киевской области в оперативно-координационный центр Главного территориального управления МЧС в Киевской области поступило сообщение о том, что в Ракитнянскую районную больницу госпитализированы с ожогами в состоянии средней тяжести трое мужчин. Выяснилось, что они пострадали в результате пожара в доме лесника Сухолесского лесничество недалеко от с. Пугачевка Ракитнянского района. При этом в пожарно-спасательные подразделения информация о пожаре не поступала.

Для установления обстоятельств и разбора конструкций здания на место происшествия были направлены спасатели. Около 7 часов, во время разборки конструкций здания, в котором произошел пожар, были обнаружены тела 2 погибших мужчин.