На Луганщине создадут центры первичной помощи

Во всех районах Луганской области в 2012 году создадут центры первичной помощи с семейными врачами вместо ныне существующих больничных отделений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной госадминистрации, центры первичной помощи будут иметь статус самостоятельных юридических лиц с бюджетом не менее 25% от общего объема финансирования здравоохранения территории.

Центр первичной медпомощи предполагает создание амбулаторий на местах вместо больничных отделений. Для этого необходимо сформировать сеть амбулаторий, наполнить их кадрами семейных врачей и обеспечить их оборудованием и автотранспортом. Такой опыт уже есть в Лутугинском районе, отметили в ОГА.

Также приоритетом на текущий год определена подготовка к работе по созданию крупных межрайонных отделений (в первую очередь кардиологических, консультативно-диагностических и экстренной медицинской помощи). В соответствии с этим планируется сделать ремонты, готовить кадры и закупать оборудование за средства местных бюджетов. В текущем году планируется продолжить создание высокоспециализированных центров на базе главных областных учреждений.

Власти подчеркивают, что реформа должна пройти максимально безболезненно для населения.

«Люди должны увидеть только конечный результат: «скорая» приезжает не через 40, а через 10 минут, к врачу не надо ехать, а достаточно просто зайти в соседний дом, для проведения операций на сердце не надо выезжать в Харьков, Донецк или Киев», – отметил начальник отдела по организации оказания медицинской помощи взрослому населению Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Павел ЛЯСКЕВИЧ.



