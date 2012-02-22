Столетние киевляне получат по 500 грн

Киевляне, достигшие 100-летнего юбилея, получат от городской власти подарки и материальную помощь в размере 500 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом рассказала начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Татьяна КОСТЮРЕНКО.

По ее данным, на данный момент в столице проживает 63 киевлянина, которые в 2012 году отпразднуют столетний юбилей.

В прошлом году киевляне-долгожители получали такую же материальную помощь, отметила она.

«Поздравлять киевлян, которым исполнилось 100 лет, приятное дело. Среди них есть такие интересны люди, которые активно участвуют в общественной жизни города, могут невероятно интересно рассказать о событиях давних времен. Это хороший показатель, когда в городе есть долгожители. И это хорошая практика, когда городская власть заботится об этих людях», - отметила Т.КОСТЮРЕНКО.