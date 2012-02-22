Кировоградский перинатальный центр готов к приему пациентов

Вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЕВА подтверждает, что Кировоградский областной перинатальный центр полностью готов к приему пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам после личного осмотра перинатального отделения на базе областной больницы в Кировограде.

«Можем быть уверенными, находясь в этом центре, что оборудование работает, оно является самым современным, врачи прошли курсы подготовки, средний медицинский персонал обучен. Сегодня, по нашим наблюдениям, все готово, чтобы это отделение начало работать в полном объеме в том режиме, который предусмотрен всеми нормативными документами Минздрава», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, группа специалистов осмотрела перинатальный центр и не выявила ни одного подтверждения информации, распространенной в Интернете, о технической неготовности заведения к работе.

«Температурный режим адекватен, кислород нюхали, везде все работает, все оборудование. Местные больничные кадры обучены работать даже в критических ситуациях. Публикация дала нам пощечину, но могу гарантировать, что все написанное в ней - неправда», - заявила вице-премьер-министр, отметив, речь идет о недобросовестной журналистской работе.

Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что сегодня – последний день, когда вход в перинатальный центр свободен. «С 1-го марта начнется прием беременных по профилю, до 10 марта центр заработает в полном объеме. С завтрашнего дня начнутся процедуры санэпиднадзора, которые не будут разрешать свободное пребывание», - сообщила Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что за последние 2 года здравоохранение, медицина попали в центр внимания государственной политики.

«Президент признал медицинскую реформу приоритетной задачей для всей государственной и местной власти. Улучшение демографической ситуации является важным элементом. Репродуктивное здоровье сегодня под многими факторами риска: Чернобыльская катастрофа, экологическая неблагоприятная среда, проблемы с качеством питания, материальным состоянием, стрессы – это все влияет на состояние здоровья беременной женщины, рожденного ребенка. Образование современных перинатальных центров – это ключевая реакция, ответ власти и медиков, чтобы оказать помощь такому контингенту», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля несколько интернет-изданий распространили информацию о том, что торжественно открытый 31 января 2012 года при участии В.ЯНУКОВИЧА перинатальный центр в Кировограде закрыли до 20 марта. Среди причин закрытия со ссылкой на анонимных врачей назывались недостатки ремонта и технического оснащения центра.

В тот же день заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей НИКОЛАЕНКО заявил, что информация СМИ о центре не отвечает действительности. По его словам, заведение полноценно заработает с этой недели.