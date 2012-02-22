Черниговщина: население региона сократилось на 10 тысяч

В Черниговской области по состоянию на 1 января 2012 года, по предварительным расчетам, проживали 1 млн. 88,5 тыс. чел. На протяжении 2011 года численность имеющегося населения сократилась на 9,7 тыс. чел.

Как сообщили в Главном управлении статистики в области, уменьшение численности населения области произошло за счет естественной убыли (10045 чел.). В то же время, зафиксирован миграционный прирост населения (345 чел.).

По сравнению с 2010 годом, объем естественной убыли сократился на 1508 чел., или с 10,5 до 9,2 чел. в расчете на 1000 чел. населения. Вместе с тем, уровень рождаемости увеличился с 9,1 до 9,3 новорожденных в расчете на 1000 чел. населения, а уровень смертности снизился с 19,6 до 18,5 чел. на 1000 чел. населения.

Население региона проживает в 16 городах (3 областного и 13 районного значения), 29 поселках городского типа и 1482 сельских населенных пунктах, объединенных в 525 сельских советов.

В 2011 году с учета было снято с. Поповое Кировского сельсовета Новгород-Северского района, как такое, где никто не проживает.