Дочке самой старшей мамы Украины уже год

Сегодня дочери самой старшей матери страны Валентины ПОДВЕРБНОЙ, которая живет в Чернигове, исполнился год.

Как сообщил корреспонденту УНИАН врач-педиатр консультативной поликлиники областной детской больницы Инна ДЕМЧЕНКО, девочка развивается в соответствии со своим возрастом, начала ходить.

"Последние два месяца с Валентиной Григорьевной не виделись, а перед этим встречались каждый месяц, взвешивали девочку, я давала советы относительно ее питания, ухода. Говорили о прививках, возможно, мама разрешит их сделать", - сказала специалист. Она также добавила, что В.ПОДВЕРБНОЙ помогают социальные службы. Однако и сейчас она настороженно, а иногда и агрессивно, относится к сообщениям в СМИ о себе и ребенка.

Главный врач городской детской поликлиники №1 Владислав КУХАР заметил, что раньше за ребенком самой старшей матери страны были закреплены педиатры именно детской поликлиники. Но В.ПОДВЕРБНАЯ высказывала много сетований, а затем написала заявление об отказе от медицинского сопровождения со стороны специалистов поликлиники.

"Общаемся достаточно редко, все вопросы Валентина Григорьевна решает со своим врачом", - подчеркнул главный врач детской поликлиники №1.

Самай старшая мать страны не разрешает фотографировать ребенка и вообще пытается не показывать девочку чужим людям.

В интервью газете "Факты" В.ПОДВЕРБНАЯ сообщила, что праздновать первый год дочери не планирует.

"Гостей звать не будем. Нам с дочкой хорошо вдвоем. И главное – чтобы о нас забыли и оставили в покое", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2011 года в Чернигове В.ПОДВЕРБНАЯ в 66 лет родила девочку, которая является ее первенцем. Ребенок родился в результате искусственного оплодотворения. В.ПОДВЕРБНАЯ официально признана самой старшей матерью страны, что зафиксировано Книгой рекордов Украины.