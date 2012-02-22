В Чернигове с подозрением на корь госпитализированы 30 курсантов

В Чернигове количество курсантов юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины, которые госпитализированы с подозрением на корь, увеличились до 30 больных.

Как сообщили в областной СЭС, на сегодняшний день у 4 больных диагноз подозрения на корь снят. Пока еще заключительный диагноз корь установлен у 7 курсантов (2 лабораторно подтверждено, 5 – клинически), 19 больных курсантов имеют подозрение на корь. Все взрослые, привитые согласно возрасту. В основном течение заболевания средней тяжести. Источником инфекции в колледже стал больной второкурсник этого же заведения, который накануне был у родственников во Львовской области, где в семье дети болели корью.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпидситуация находится на контроле санэпидслужбы.

Всего в области зарегистрировано 36 случаев подозрения на корь (в Бобровицком, Борзнянском, Нежинском, Черниговском, Сосницком районах и 31 – в городе Чернигове).



