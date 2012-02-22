В санатории "Ялта" искали бомбы

Сотрудники милиции и взрывотехники искали 21 февраля взрывчатку под легковым автомобилем в центре Симферополя и в санатории Черноморского флота России в Ялте, сообщения о минировании оказались ложными.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о подозрительной сумке, найденной под бампером «Москвича», который стоял на улице Пушкина в Симферополе, поступила к правоохранителям во вторник днем. «После проведения пиротехнических работ установлено, что в сумке находились личные вещи неизвестного. Взрывчатка не найдена», - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о бомбе в клубе санатория «Ялта» ЧФ РФ поступило поздно вечером во вторник. Милиционеры взрывчатку не нашли.

Это уже второе за неделю сообщение о ложном минировании объекта российского флота: 20 февраля взрывчатку искали в музее ЧФ РФ в Севастополе.