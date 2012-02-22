На Costa Concordia нашли еще четыре тела

На затонувшем круизном лайнере Costa Concordia обнаружены четыре тела.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, среди обнаруженных сегодня тел погибших на затонувшем круизном лайнере Costa Concordia - пятилетняя итальянская девочка Дайана АРЛОТТИ из курортного города Римини, которая путешествовала со своим отцом. Мужчина числится пропавшим без вести. Тело Дайаны и еще трех взрослых, чьи личности сейчас устанавливается, были обнаружены на четвертой палубе.

Общее число погибших в результате катастрофы составляет 21 человек. Пока неизвестной остается судьба 11 человек, уточняет кризисный центр по ликвидации последствий кораблекрушения.

Накануне международная бригада спасателей-подводников возобновила поиски пропавших без вести, которые были приостановлены почти на три недели из-за неблагоприятных погодных условий.

Лайнер Costa Concordia, совершавший круиз по Средиземноморью с 4200 пассажирами и членами экипажа на борту, потерпел крушение, напоровшись на рифы, 13 января у берегов острова Джильо.

