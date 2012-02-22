В Севастополе открыта стоматполиклиника для инвалидов

В Севастополе сегодня на одной из центральных улиц города торжественно открыли отремонтированную при финансовой поддержке США стоматологическую поликлинику для инвалидов и ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ во время ее открытия отметил, что ремонт поликлиники удалось осуществить благодаря спонсорам «в лице представителей Командования Вооруженных сил США в Европе, ну а если говорить в полном значении, это Правительство США».

«Они выделили средства, они нашли подрядчиков, которые сделали из, прямо скажем, захудалого помещения прекрасную поликлинику для людей с ограниченными возможностями передвижения», - сказал В.ПОЛОГОВ.

При этом он добавил, что когда ремонт практически завершался, «и уже, казалось бы, можно было открывать поликлинику, мы обратились еще к спонсорам и нашли их в лице фирмы «АВ и К», которая выделила средства на новую стоматологическую установку».

«Эта стоматологическая установка позволяет осуществлять соответствующие процедуры человеку, который въехал в учреждение на инвалидной коляске, даже без каких-то его дополнительных пересадок», - отметил чиновник.

Офицер отдела оборонного сотрудничества Посольства США в Украине капитан 3 ранга Гарри ХАНТЕР во время выступления на митинге, в свою очередь, отметил, что он искренне рад тому, что совместными усилиями удалось создать «более комфортные условия для людей, и особенно – для ветеранов войны и инвалидов, которые самостоятельно не могут передвигаться». По его словам, «этот проект – еще один шаг на пути укрепления дружеских отношений между нашими странами».

Как стало известно УНИАН из источников в Управлении охраны здоровья СГГА, со стороны Правительства США на ремонт поликлиники было выделено в качестве спонсорской помощи 500 тыс. грн., от севастопольской частной фирмы «АВ и К» - 130 тыс. грн.



