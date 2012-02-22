На Луганщине создадут центр экстренной медицинской помощи

В Луганской области создадут центр экстренной медицинской помощи, состоящий из двух служб – экстренной медицинской помощи (бывшая «скорая») и медицины катастроф. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, медицина катастроф предусматривает оказание помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций с массовым количеством пострадавших. По словам начальника отдела по организации оказания медицинской помощи взрослому населению Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Павла ЛЯСКЕВИЧА, экстренная медпомощь уже реформируется в единую областную сеть..

«Когда в работе «скорой» учитывается административно-территориальное деление, выглядит нелогично. Часто жители сел, находящихся рядом с городами, вынуждены вызывать «скорую» из своего удаленного райцентра, хотя городская «скорая» могла бы отреагировать намного быстрее. Создавать же круглосуточные пункты на 2-3 вызова в день экономически невыгодно. Выходом является создание в области центра экстренной медпомощи», - сказал П.ЛЯСКЕВИЧ.

Он отметил, что бригады экстренной помощи должны быть тесно связаны с отделениями медицины неотложных состояний, которые должны прийти на смену нынешним приемным покоям. «В этих структурах должно быть самое современное оборудование и работать подготовленные специалисты. Положительных примеров по их организации в области пока только два – это город Северодонецк и Белокуракинский район», – сказал П.ЛЯСКЕВИЧ.

Начальник отдела Главного управления здравоохранения облгосадминистрации отметил, что следующий этап экстренной помощи – укрупненные отделения интенсивной терапии, так как существующие сегодня в центральных больницах палаты на две-три койки не имеют современного оборудования и кадров.