В Тернополе открыли выставку фотографий детей-сирот

В Тернополе в Украинском доме «Победа» открыли фотовыставку «Счастье – это..?!» с изображениями детей из неблагополучных, малообеспеченных семей, детей-сирот, детей трудовых мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации выставки директор благотворительного фонда «Каритас» Андрей МАРЧУК сообщил, что на выставке представлены печальные и веселые моменты из жизни детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Целью выставки, по его словам, является привлечение внимания к проблемам детей со сложными судьбами.

«Для ребенка, обделенного любовью, прежде всего, а также и материальными вещами, счастье может трактоваться по-разному. Мы стараемся, как можем, заботимся об этих детях. Мы хотим воссоздать для них материнскую и отцовскую любовь, которой им не хватает. Чтобы впоследствии они сами определили, что для них счастье, и поняли, что основой всякого добра и счастья для них является Бог», – сказал А.МАРЧУК.

Во время открытия выставки заместитель городского председателя Леонид БИЦЮРА обратил внимание на актуальность проблемы. «Наше общество не всегда является здоровым, и в нем существует много проблем, которые мы называем социальными явлениями. Органы местного самоуправления не в состоянии справиться со всеми этими проблемами, поэтому деятельность таких организаций как «Каритас» очень важна. В Тернополе более 200 детей, лишенных родительской опеки, которые нуждаются в поддержке и человеческом тепле. Очень хорошо, когда в глазах таких детей, благодаря работникам «Каритаса», появляется надежда на дальнейшую жизнь и желание чего-то достичь», - сказал Л.БИЦЮРА.

Преимущественно все герои фотовыставки – это дети из неблагополучных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети трудовых мигрантов.