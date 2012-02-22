Школьник на санках «нырнул» под автобус: спасти не удалось

В Черкасской области вечером 21 февраля, во время катания на санках, погиб 13-летний школьник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, в селе Бурты Шполянского района 13-летний парнишка, катаясь с горы на санках, выехал на дорогу. По трагическому стечению обстоятельств именно в это время там проезжал автобус - санки попали под колеса “ПАЗа”.

Карета «скорой помощи», прибывшая на место вызова, забрала потерпевшего в больницу, но спасти жизнь мальчику не удалось.

