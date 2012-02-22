Ривненщина: угарным газом отравились 4 детей и их мать

Сегодня в детоксикационное отделение Ривненской областной детской больницы с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы жительница города Ривне, временно неработающая Инна, 1982 года рождения и четверо ее детей: Диана 2002 года рождения, Роман 2005 года рождения, Дарья 2006 года рождения, Тарас 2009 года рождения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра пропаганды управления МЧС в Ривненской области Николай ПРОКОПЧУК, чрезвычайное происшествие произошло в частном доме, где эксплуатируются газовый котел и колонка. Семью выявил в час ночи отец, который пришел домой. Расследование продолжается.