В результате взрыва газа травмирована беременная женщина

В Тернопольской области в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого была травмирована женщина на девятом месяце беременности.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел в селе Глещава Теребовлянского района.

Местная жительница 1989 года рождения, которая сейчас на девятом месяце беременности, была госпитализирована в Теребовлянскую центральную районную клиническую больницу. Сейчас угрозы ее жизни нет, отметили в МЧС.

Также в сообщении говорится, что в здании, где произошел взрыв, вылетели три деревянных окна и две двери. Кроме того, повреждены два окна соседней постройки, расположенной на расстоянии трех метров.

Причины взрыва сейчас устанавливают правоохранители.