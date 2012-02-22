В Донецкой области горела школа

В г. Константиновке Донецкой области из-за пожара более 500 учеников были эвакуированы из здания школы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного территориального управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, вчера, 21 февраля, в 11.55 в здании общеобразовательной школы № 5 возник пожар. Во время ликвидации пожара из помещений школы были выведены 520 человек - учащиеся и персонал. Подразделениями МЧС в 12.00 пожар был локализован, а в 12.50 ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет.

Вследствие пожара огнем уничтожено чердачное перекрытие площадью 10 кв. м. и пластиковая обшивка потолка над сценой актового зала на площади 10 кв. м.

Материальные убытки устанавливаются.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электросети (короткое замыкание в чердачном помещении над актовым залом).

На месте происшествия работали 14 бойцов МЧС и 4 единицы техники.