Тернополь: студент вонзил 14-летнему школьнику нож в голову

В Тернополе во время драки студент вонзил 14-летнему школьнику нож в голову.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей областного Управления внутренних дел, сейчас потерпевший девятиклассник находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как установили следователи, школьник пришел помочь подруге, которая хотела разорвать отношения со студентом, с которым познакомилась в социальной сети.

Во время выяснения отношений началась драка, во время которой студент ухватил школьника за голову, зажал ее левой рукой, а правой вонзил острый нож в висок, после чего скрылся.

Школьник с ножом в голове сумел дойти до ближайшей аптеки, откуда его доставили в больницу.

Студент – житель Закарпатья - задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.