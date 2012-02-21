Мэр Алупки построил гостиницу на землях туберкулезного санатория

Мэр Алупки Виктор ТОЛСТОНОГ построил гостиницу на бывших землях детского противотуберкулезного санатория «Шахтер»: отель «Алубика» вырос в охранной зоне памятника национального значения Воронцовский дворец, пишут крымские СМИ.

По данным ряда изданий, в ноябре 1998 года приказом министра здравоохранения детский противотуберкулезный санаторий «Шахтер» был передан в собственность территориальной общины Киева, за исключением корпуса №7.

До своего избрания мэром Алупки от Партии регионов В.ТОЛСТОНОГ занимал должность зампредседателя Голосеевской райгосадминистрации в Киеве. Ранее В.ТОЛСТОНОГ был членом Народной партии и представлял ее фракцию в Киевском горсовете. От столичной администрации он курировал санаторий «Шахтер».

По сведениям портала alupkame.info, один из депутатов горсовета Алупки в декабре прошлого года направил обращение в Совмин Крыма о проверке законности передачи земельного участка детского противотуберкулезного санатория «Шахтер» под частную застройку. В ответе Совмина за подписью вице-премьера Азиза АБДУЛЛАЕВА отмечается, что решение горсовета об изъятии земель у санатория от 2004 года принято с нарушением закона, поскольку не входит в компетенцию городских властей.

Для устранения нарушения Резкомзем Крыма в июле прошлого года направил ходатайство в горсовет Алупки. Поскольку уведомления о рассмотрении ходатайства по сути ведомство не получило, в декабре Резкомзем обратился в прокуратуру Крыма.

По информации СМИ, гостиница «Алубика» занимает территорию в 10 тыс. кв. метров и состоит из трехэтажного и двухэтажного корпусов, в которых располагаются 57 номеров. В отеле, расположенном в самом центре Алупки, есть также ресторан на 50 мест, открытый бассейн, водная горка, беседка с панорамой на море и зеленый парк.