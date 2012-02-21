В Луганской области возобновлены занятия во всех школах, которые были приостановлены из-за сильных морозов.

Об этом УНИАН сообщили в оперативному штабе Управления образования и науки Луганской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, еще вчера в Луганской области в связи со снижением температуры воздуха были временно прекращены занятия в ряде школ.

В частности, были закрыты 22 школы в Беловодском и Меловском районах.

Кроме того, занятия были прекращены в 1-4-х классах общеобразовательных учебных заведений Новоайдарского и Сватовского районов.