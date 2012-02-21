В Нежине собака покусала мужчину - введен карантин
12:12, 21 февраля 2012Новости регионов
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Диагноз подтвержден
В Нежине Черниговской области из-за выявления больной бешенством собаки введен карантин.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В г. Нежине собака покусала хозяина, после чего через несколько дней погибла.
Черниговская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины подтвердила заболевание домашнего животного бешенством.
Со вчерашнего дня распоряжением Нежинского городского председателя и исполкома в одном из микрорайонов города введены карантинные ограничения. Проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.
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