В Нежине собака покусала мужчину - введен карантин

В Нежине Черниговской области из-за выявления больной бешенством собаки введен карантин.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В г. Нежине собака покусала хозяина, после чего через несколько дней погибла.

Черниговская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины подтвердила заболевание домашнего животного бешенством.

Со вчерашнего дня распоряжением Нежинского городского председателя и исполкома в одном из микрорайонов города введены карантинные ограничения. Проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.