Во время паводка на Дунае ситуация будет сложной

Во время паводка на Дунае ожидается сложная ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины Василий КВАШУК.

«В бассейне реки Дунай ситуация, мы считаем, будет сложной. И во время потепления, скажем так, ожидается сложное развитие паводка», - сказал В.КВАШУК.

Он подчеркнул, что подъем воды в Дунае ожидается, как всегда, в конце апреля – начале мая.