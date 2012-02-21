Чадный газ убил бабушку и ее внука

Вчера в Хмельницком в частном доме в результате отравления чадным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Хмельницкой области, спасатели обнаружили тела женщины 1941 г.р. и ее внука 1992 г.р.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление чадным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.