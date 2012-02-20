У жителя Почаева изъяли 20 кг маковой соломки

В Тернопольской области при продаже 10 кг маковой соломки задержали 35-летнего жителя Почаева Кременецкого района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, установлено, что задержанный поставлял опийное сырье для наркозависимых людей в восточные области Украины. За 10-килограммовую партию сырья он просил 20 тыс. грн., тогда как рыночная цена такой партии вдвое выше.

Чтобы не попасть в поле зрения местных правоохранителей, молотые маковые стебли мужчина не сбывал местным наркозависимым, а только приезжим оптовым покупателям из восточных областей.

После задержания правоохранители установили, что маковую соломку мужчина заготовлял в одном из сел района, где проживают его родители. В доме родителей оперативники изъяли еще более 10 кг килограммов маковой соломки, из которых можно было бы изготовить 5 тыс. доз для наркозависимых.

Против задержанного возбуждено уголовное дело.