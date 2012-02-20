В Ивано-Франковске у каждого 20-го ребенка родители за рубежом

В городе Ивано-Франковске у каждого двадцатого школьника и воспитанника детсада родители находятся на заработках за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил ВЕРЕС сегодня на научно-практическом семинаре «Заробитчане Ивано-Франковской области - прошлое и настоящее».

По его словам, каждый двадцатый ребенок Ивано-Франковска, который сегодня учится в школах и воспитывается в детском саду, к величайшему сожалению, лишен ежедневной родительской любви. Этот факт он назвал «чрезвычайно большой проблемой и чрезвычайно большой трагедией», поскольку детей воспитывают бабушки и дедушки, а то и сама улица. «От родителей они ждут только материальной помощи», - добавил зампредседателя.

М.ВЕРЕС заметил, что в настоящее время в школах и детсадах Ивано-Франковска учатся и воспитываются 1,5 тыс. детей, родители которых работают за пределами Украины, в том числе у 400 детей - оба родителя находятся за рубежом.

Справка УНИАН. Всего в городе около 30 тыс. школьников и воспитанников детсадов.