В Киеве мусоровоз смертельно травмировал во дворе пенсионерку

В Киеве водитель мусоровоза смертельно травмировал во дворе дома пожилую женщину.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, это произошло в субботу, 18 февраля.

В частности, около 9 часов утра в Днепровский районный отдел милиции поступило сообщение о том, что на улице Красноткацкой, 25, водитель автомобиля «Mersedes Benz Axor – 2628» совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

Наряды дорожно-патрульной службы ГАИ были оперативно направлены в район совершения автопроисшестви\\. Выяснилось, что наезд совершил автомобиль для вывоза мусора.

Уже через 20 минут сотрудники ГАИ обнаружили и задержали водителя мусоровоза. Им оказался киевлянин, 1956 года рождения. Мужчина объяснил, что он, как всегда, занимался рутинной работой, вывозил мусор из дворов домов. И то, что совершил наезд на 72-летнюю женщину, не заметил.

Теперь свои действия водитель-беглец объясняет следователям, отметили в УГАИ Киева.