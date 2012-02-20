20 тысяч жителей Днепрорудного пока будут жить без воды

Для обеспечения города Днепрорудный, оставшегося накануне без централизованного снабжения питьевой водой из-за аварии на водоводе, создается резервная схема водоснабжения.

Как сообщил УНИАН генеральный директор КП «Облводоканал» Запорожского областного совета Николай НИКУЛИН, «место повреждения водовода уже установлено: порыв произошел под железной дорогой, поэтому для восстановления водоснабжения г. Днепрорудный создается резервная схема подачи воды – в обход поврежденного участка».

По словам гендиректора КП «Облводоканал», завершить работы предприятие планирует до 17.30, что обеспечит подачу воды в квартиры жителей города до 20.30.

Н.НИКУЛИН также отметил, что однозначно назвать причину повреждения водовода, оставившего без питьевой воды 19,5 тысяч жителей г. Днепрорудный, пока не представляется возможным.

«Скорее всего, водовод не выдержал низких температур, что привело к так называемому сжатию, могло быть расхождение по шву, однозначно будет понятно, только когда увидим непосредственно место порыва», - пояснил Н.НИКУЛИН.

При этом он заверил, что повреждение водовода под железной дорогой угрозы для ее нормальной работы не представляет и представлять не может.

«Там (под ж/д полотном - УНИАН) водовод находится в кожухе, т.е. грубо говоря, одна труба находится в другой, концы которой выходят на поверхность за пределами зоны железной дороги. То есть никакой угрозы для железнодорожного сообщения или состояния железной дороги порыв водовода не несет», - пояснил Н.НИКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 15.00 в г. Днепрорудный Запорожской области из-за порыва на водоводе было приостановлено центральное водоснабжение. Без водоснабжения остался весь город, а это – 19,5 тис. жителей. Центрального водоснабжения лишены 99 домов (88 – жилые многоквартирные, 11 – общежития), а также 5 школ и 4 дошкольных учреждения.

По данным Запорожской облгосадминистрации, на месте аварии создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, обеспечен подвоз воды в микрорайоны города, а также к учреждениям образования и местной больницы, которые, по данным ЗОГА, работают в «нормальном режиме».