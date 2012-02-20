Запорожье: в инженерной академии горела лаборатория

В Запорожской государственной инженерной академии (ЗГИА) произошел пожар в лаборатории.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, информация о пожаре в вузе поступила на «101» сегодня, 20 февраля, в 10:28.

«На третьем этаже пятиэтажного лабораторного корпуса в одной из аудиторий горели мебель и оргтехника. Преподаватели, почувствовав запах дыма, позвонили спасателям и эвакуировали из помещения на свежий воздух около 500 студентов», - рассказали в МЧС.

Учитывая, что ЗГИА – объект массового скопления людей, на место происшествия незамедлительно прибыли 12 единиц техники и 43 спасателя, которые, как сообщает МЧС, «ликвидировали пожар за считанные минуты и не допустили его распространения».

Согласно официальным данным ГУ МЧС в Запорожской области, в результате пожара никто не пострадал.

«Наиболее вероятная причина пожара в Запорожской государственной инженерной академии – короткое замыкание электропроводки», - сообщили в МЧС.