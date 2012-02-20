СЭС проверила конверт с порошком, адресованный нардепам

В конверте с неизвестным порошком, который был найден в Запорожье 7 февраля в отделении сортировки «Укрпочты» и адресован в Верховную Раду Украины, возбудителей особо опасных инфекций не обнаружено.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию распространила сегодня пресс-служба Запорожской областной санэпидемстанции со ссылкой на главного врача Запорожской облСЭС Анатолия СЕВАЛЬНЕВА.

«При бактериологическом и биологическом исследовании вещества неизвестного происхождения, изъятого 7 февраля 2012 г. в Запорожской дирекции Украинского госпредприятия почтовой связи «Укрпочты», возбудители особо опасных инфекций не выделены», - сказано в официальном заявлении А.СЕВАЛЬНЕВА.

На уточняющий вопрос УНИАН главный врач Запорожской облСЭС отметил, что сотрудники Запорожской облСЭС не выясняли, что именно находилось в конверте, адресованном в Верховную Раду, поскольку в функции СЭС проведение таких исследований не входит.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в отделении сортировки станции Запорожье-1» госпредприятия связи «Укрпочта» сотрудниками данного предприятия при сортировке почтовых отправлений был обнаружен конверт с порошком, отправленный жителем Запорожья в адрес Верховной Рады Украины. Находившееся в конверте завернутое в бумагу вещество черного цвета (внешне похожее на землю) было направлено в лабораторию особо опасных инфекций облсанэпидемстанции для проведения исследований с целью определения степени опасности содержимого.