Школьник отморозил ступню во время игры в футбол

В селе Севериновка Винницкой области 11-летний мальчик отморозил ступню, играя в футбол на улице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Тростянецкой центральной районной больницы с диагнозом: обморожение правой ступни ІІ степени.

Состояние пострадавшего удовлетворительное.

По данным УМЧС, с начала года в Винницкой области зарегистрировано 158 случаев переохлаждения, 4 человека в результате обморожения и переохлаждения погибли.