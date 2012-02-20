Школьник отморозил ступню во время игры в футбол
15:49, 20 февраля 2012Новости регионов
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Состояние удовлетворительное
В селе Севериновка Винницкой области 11-летний мальчик отморозил ступню, играя в футбол на улице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Тростянецкой центральной районной больницы с диагнозом: обморожение правой ступни ІІ степени.
Состояние пострадавшего удовлетворительное.
По данным УМЧС, с начала года в Винницкой области зарегистрировано 158 случаев переохлаждения, 4 человека в результате обморожения и переохлаждения погибли.
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