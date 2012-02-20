Херсонские ГАИшники спасли провалившегося под лед ученого

В Херсонской области работники спасли провалившегося под лед ученого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Херсонской области, 18 февраля в 15.30 на стационарный пост ДПС «Пассат», который находится на 11 км автодороги Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, между реками Днепр и Конка в Цюрупинском районе, обратился за помощью мужчина. Он рассказал, что его товарищ провалился под лед на реке Конка.

Старший наряда, прапорщик милиции Олег КУЛИК поручил сержантам милиции Виталию РОМАНЕНКО и Александру ПАСТУХОВУ отправиться на помощь.

Прибыв на указанное место, работники ГАИ увидели пожилого мужчину, который был почти по пояс в воде и пытался вылезти на лед, но самостоятельно выбраться ему не удавалось. Ребята вытащили пострадавшего из воды и отвели на пост.

Спасенный, 76-летний доцент кафедры дизайна Херсонского национального индустриального института, председатель Херсонской организации союза фотохудожников Украины Вацлав МОШИНСКИЙ рассказал, что на реке фотографировал зимние пейзажи. Научный работник искренне поблагодарил работников ГАИ за спасение.