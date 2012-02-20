В Тернополе ночью горел жилой дом

В Тернополе сегодня ночью в связи с пожаром в жилом доме были эвакуированы 15 жителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел около 2-х час. ночи на ул. Бережанской, 59, где в одной из квартир возник пожар.

Огнем повреждена квартира на площади 40 кв. м и вещи домашнего потребления. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован двумя дежурными караулами Тернопольского управления МЧС.