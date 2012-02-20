В Луганской области прекращены занятия в ряде школ
13:42, 20 февраля 2012Новости регионов
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В Луганской области из-за морозов временно прекращены занятия в десятках школах.
Об этом сообщили УНИАН в оперативном штабе Управления образования и науки Луганской областной государственной администрации.
В частности, в связи со снижением температуры воздуха сегодня, 20 февраля, полностью прекращен учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях Беловодского (16 школ – 2 тис. 163 ученика) и Меловского (6 школ - 550 учащихся) районов.
Кроме того, занятия прекращены в 1-4-х классах общеобразовательных учебных заведений Новоайдарского (16 школ - 550 учащихся), Сватовского (22 школы -1 тыс. 230 учащихся) районов.
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