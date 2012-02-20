В столичном зоопарке тигр травмировал работника

В столичном зоопарке тигр напал на работника заведения и травмировал его.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь зоопарка Анжелика КОМАРОВА.

По ее словам, чрезвычайное происшествие случилось сегодня между 10.00 и 11.00. Пострадавшего сразу после нападения госпитализировала в больницу скорая помощь.

А.КОМАРОВА выразила надежду, что с работником все будет хорошо, поскольку “он был на ногах”, пока приехали медики.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.

По словам А.КОМАРОВОЙ, свои комментарии относительно случившегося администрация зоопарка предоставит после заключения следственно-оперативной группы.

Сегодня в зоопарке выходной день, он закрыт для посетителей.

Как сообщал УНИАН, раньше в столичной милиции сообщили, что в Киевском зоопарке лев напал на посетителя, который пытался его покормить.