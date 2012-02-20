На Черкасчине планируют создать перинатальный центр

Уже в этом году в Черкассах может появиться областной перинатальный и областной диагностический центры.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом заявили в пресс-службе Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации.

Планируется начать строительство областного диагностического центра и создание регионального перинатального центра ІІІ уровня, диагностические отделения которого будут размещены на территории новопостроенного центра.

По словам начальника Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской ОГА Владимира БРОЖИКА, создание перинатального центра в Черкассах возможно до декабря 2012 года. Определенно, что перинатальный центр будет создан на базе Черкасской областной больницы, и он станет административной единицей.

«Это даст возможность самостоятельно решать вопрос организации перинатальной помощи в регионе и своевременного перенаправления пациентов, осуществлять аналитическую, методическую и учебную деятельность, повысить уровень ответственности медицинских работников», – отметил В.БРОЖИК.

Он сообщил, что работы по реконструкции помещений перинатального центра начнутся в первом квартале 2012 года. «На сегодня уже проработан проект разработанных Минздравом штатных нормативов перинатальных центров и предоставлены соответствующие предложения. На работу планируется брать врачей с наличием стажа работы свыше 7 лет и квалификационной категории не ниже первой», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, Комитет по экономическим реформам под председательством Президента Украины в январе 2012 года принял решение о создании сети современных перинатальных центров в регионах Украины. Это обусловлено неудовлетворительным состоянием здоровья матерей и новорожденных. Уровень младенческой смертности в Украине в 2-3 раза превышает европейский. Наблюдается стабильно высокий уровень смертности новорожденных. В структуре причин их смерти на первом месте - причины перинатального периода. Показатель материнской смертности в стране за последние 2 года увеличился почти в 2 раза.