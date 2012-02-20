В Харьковском метрополитене умер мужчина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного правления МВД Украины в Харьковской области.

17 февраля около 17:50 на станции «Героев труда» пассажиры метрополитена заметили в обморочном состоянии мужчину. На место события сразу была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшим на вызов медикам реанимировать мужчину не удалось. Труп пенсионера 1937 года рождения направлен в морг для установления причин смерти.