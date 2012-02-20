В Краматорске произошло частичное разрушение здания

В Краматорске Донецкой области по улице Горького произошло частичное разрушение кровли и наружной стены здания, погибших и пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что разрушенное здание было размером 60 на 25 метров, отопление и освещение в нем отсутствовали. Здание было построено примерно в 1934-35 годах, но не эксплуатировалось с 1989 года.

По предварительным данным, произошло внезапное разрушение кровли и перекрытия на площади примерно 200 кв. метров и наружной стены здания второго этажа на площади примерно 60 кв. метров. Разрушение произошло рано утром.