В Мариуполе бродячая собака напала на школьницу
10:51, 20 февраля 2012Новости регионов
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Укусила за левую голень
В Ильичевском районе Мариуполя Донецкой области бродячая собака набросилась на 14-летнюю девочку и сильно укусила за левую голень.
Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на врачей Мариупольской станции скорой медицинской помощи.
Согласно сообщению, прибывшие на вызов медики доставили пострадавшую школьницу в детское хирургическое отделение горбольницы №3, где ей была оказана медицинская помощь и назначен курс лечения.
В сообщении также отмечается, что в минувшем 2011 году от укусов животных в Мариуполе пострадали 748 человек, в том числе 96 детей. Курс профилактического лечения против бешенства пришлось пройти 208 пострадавшим.
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