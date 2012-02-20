В Черкассах руководительница секты вынудила адептов взять для нее более 30 млн. грн. кредитов

Вступил в силу приговор горрайонного суда Черкасс по уголовным делам, возбужденным в отношении руководительницы местной религиозной общины полного Евангелие „Служение Святого Духа”, которая обманом вынуждала адептов брать в банках кредиты.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Черкасской области,

Установлено, что руководительница секты с помощниками длительное время, под предлогом неизбежности в ближайшем будущем краха мировой финансовой системы, вынуждали членов религиозной общины оформлять в банках кредиты в значительных размерах с последующей передачей полученных средств руководителям религиозной организации.

Общая сумма взятых членами секты кредитов превысила 30 млн. грн., отметили в УСБУ.

Злоумышленники приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией всего принадлежащего имущества.