Житомирщина: мужчина подрался с женой и травмировал младенца

В Бердичеве Житомирской области милиция возбудила уголовное дело против мужчины, который во время драки с женой по-зверски избил семимесячного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, трагедия произошла 10 февраля.

По возвращению домой в нетрезвом состоянии 27-летний мужчина поссорился с 22-летней женщиной, с который находился в гражданском браке. Но когда спор перерос в драку, то в результате пострадали женщина и семимесячный ребенок, который был на руках у матери. Сразу же после драки мать ребенка вызвала милицию.

Младенец после разборок взрослых с тяжелыми травмами попал в Житомирскую областную детскую больницу, где и находится до сих пор. В данный момент жизни ребенка угрозы нет. Мать также с черепно-мозговой травмой находится на лечении вместе с ребенком, отметили в милиции.

Расследование уголовного дела продолжается. За свою пьяную агрессию ранее судимого мужчину могут наказать лишением воли на срок от 5 до 8 лет, сообщили в областном милицейском главке.