В Харькове горела многоэтажка, эвакуировано почти 50 жильцов

В Харькове во время пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировано почти 50 жильцов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Харьковской области, возгорание в одной из квартир десятиэтажки по улице Ковтуна в Коминтерновском районе города произошло 18 февраля около 18:00.

В одной из квартир на 3 этаже горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров. Во время пожара в квартире никого не было. Лестничная клетка подъезда была полностью задымлена.

Бойцы двух подразделений МЧС, которые прибыли на место пожара, с верхних этажей спасли девять человек, в том числе ребенка 2010 года рождения, а также эвакуировали 40 жильцов дома.

В 19:17 возгорание было ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.