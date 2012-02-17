В Донецке принята программа оздоровления детей на 2012 г.

Депутаты Донецкого городского совета сегодня на сессии приняли Комплексную программу «О мероприятиях по оздоровлению детей льготной категории, работников бюджетных учреждений и их детей на 2012 год» с бюджетом 914 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что данная Программа принята с целью организации оздоровления и отдыха детей в 2012 году, обеспечения социальной защиты детей льготной категории, в том числе детей сирот и воспитанников школ-интернатов.

В рамках Программы на оздоровление детей будет выделено 914 тыс. грн., из них на оздоровление детей льготной категории - 745,1 тыс. грн., на оздоровление работников бюджетных учреждений и их детей -169,2 тыс. грн.