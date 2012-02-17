В Киеве в больницах могут установить системы доочистки воды

Власть Киева изучит вопрос установления в жилых домах, образовательных заведениях и больницах локальных систем доочистки питьевой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время посещения главой Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ столичного Института коллоидной химии, где он ознакомился с разработками научных работников в сфере очистки воды и пообщался, в частности, с директором учреждения академиком Вячеславом ГОНЧАРУКОМ.

В.ГОНЧАРУК представил председателю КГГА специальное разработанное Институтом коллоидной химии оборудование, которое может обеспечить людей “геннобезопасной” водой. Руководитель научного заведения предложил А.ПОПОВУ утвердить “киевский стандарт питьевой воды”.

Академик отметил, что проблема очистки питьевой воды – это всемирная проблема, и институт занимается этим вопросом очень многие годы.

Как стало известно на встрече, именно по инициативе В.ГОНЧАРУКА и специалистов возглавляемого им института и при поддержке на то время мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО в городе начали строить и открывать бюветы. По словам академика, вода из бюветов, которая поступает из глубин земли, является сейчас самой безопасной для здоровья человека. В то же время вода из водопровода, по его убеждению, может использоваться без дополнительной очистки, только для технических потребностей. Он уверен, что Киеву необходимо утвердить новые стандарты, причем отдельно - для питьевой воды, бутылированной и технической.

После общения с В.ГОНЧАРУКОМ председатель КГГА в интервью журналистам отметил: “Как бы мы не планировали реконструкцию наших очистительных сооружений, все равно придем к вопросу локальных систем доочистки воды - или перед домами, или в квартирах, или в детсадах... По этому пути идет весь мир сегодня”.

По его словам, сегодня власть начала разговор со специалистами Института коллоидной химии о возможностях улучшения качества питьевой воды в столице. В то же время в планах городской власти - возобновить проект по строительству и обслуживанию бюветных комплексов, с помощью которого предоставить жителям города возможность бесплатно потреблять качественную воду.

Другой актуальный вопрос, отметил председатель КГГА, касается стандартов качества воды. “Мы в Киеве сейчас разрабатываем такие подходы, которые дают нам возможность определить, что бы мы хотели в столице Украины иметь через несколько лет. Например, в стандартах образования, здравоохранения. А сегодня мы говорили о том, чтобы иметь такой стандарт качества питьевой воды. К нему нужно будет дойти, вложить определенные ресурсы, внедрить какие-то технологии. Но мы его должны определить и сказать, что, имея такую воду, киевляне будут здоровы. Потому что никто и ничто не влияет так существенно на здоровье и срок жизни людей, как питьевая вода”, - сказал А.ПОПОВ.

Он также добавил, что власть города продолжит уделять большое внимание очистительным сооружениям. Предусматривается, в частности, не только реконструкция комплексов, но и обновление технологий.

“Мы подготовили программу “Питьевая вода Киева” и планируем широкие инвестиции в обновление тех технологий, которые есть, пользуясь опытом и разработками Института коллоидной химии. Я думаю, что мы выйдем на варианты, которые будут очень интересны”, - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, в этом году на мероприятия в рамках программы “Питьевая вода” планируется израсходовать около 200 млн. грн. “Мы еще продолжаем определять источник получения этих средств. Думаю, что весной будут некоторые шаги и со стороны правительства, и со стороны города, и мы сможем сформировать этот бюджет окончательно. Хотя для очень серьезных результатов нужны очень большие средства - это миллиарды долларов. Но локально работу уже можно начинать, учитывая предложения Вячеслава ГОНЧАРУКА”, - сказал председатель КГГА.

По его словам, прежде всего планируется установить локальные очистительные установки воды в детских садиках, школах и больницах.

“Мы посоветуемся с другими специалистами. Но то, что мы услышали в институте, вызывает доверие, что именно такая технология может быть наиболее эффективной. И, кстати, по себестоимости доступна и для бюджета, чтобы мы распространили такую технологию и во многих детсадах и школах были такие системы доочистки”, - сказал А.ПОПОВ.