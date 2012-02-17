Луганщина: на шахте автобус насмерть сбил женщину
17:08, 17 февраля 2012Новости регионов
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Шла по территории...
В Луганской области автобус насмерть сбил уборщицу ООО «Донбасс Секьюрити Групп» на территории шахты им. Баракова («Краснодонуголь»).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора в Луганской области, трагедия произошла вчера, 16 февраля.
Уборщица производственных помещений шла по территории промплощадки шахты к административно-бытовому комбинату для выполнения задач согласно наряду.
В этот момент водитель автобуса, находившегося возле здания, начал движение задним ходом, не заметил и сбил женщину. Работница после оказания первой медицинской помощи врачами медпункта шахты была доставлена в больницу города Краснодон, где от полученных травм скончалась.
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