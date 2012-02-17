В Донецке утверждена программа «Сохраним ребенку семью 2012-2014»

В Донецке сегодня утверждена новая городская программа «Сохраним ребенку семью 2012-2014».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», программа нацелена на профилактику отказов от новорожденных, работу с семьями, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, возвращение детей из интернатов в биологические семьи и развитие приемных семей в Донецке.

По словам руководителя программ и проектов «Развитие семейных форм воспитания» Благотворительного фонда «Развитие Украины» Дарьи КАСЬЯНОВОЙ, в рамках этой программы будет запущен механизм раннего выявления семей с детьми, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

«Ранее выявление таких семей помогает вовремя оказать необходимую психологическую помощь, предотвратить негативное развитие ситуации. Для работы с детьми из таких семей должны подключаться классные руководители, социальные работники, врачи. Это поможет оказать всю необходимую помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и сохранить ребенка в семье и семью для ребенка. Также будет решаться вопрос устройства ребенка в приемные семьи, если не будет реальной возможности воспитывать его в биологической семье», - отметила Д.КАСЬЯНОВА.

Она сообщила, что сегодня в Донецке есть негативная тенденция - 80% детей из кризисных семей сразу же попадают в интернатные учреждения. «Мы намерены изменить ситуацию в корне», - подчеркнула Д.КАСЬЯНОВА.

Инициаторами и партнерами данной программы выступили Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», Донецкий городской совет и Представительство международной организации «Право на здоровье» (Health Right International) в Украине.