В Ильичевске задержана 17-тонная партия опасного груза

Правоохранителями по требованию экологов задержана партия смертельно токсичного химиката – гидразингидрата - весом почти 17 тонн, доставленная в Ильичевский морской торговый порт из Японии.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря.

Как уточнили Госэкоинспекции, «пунктом назначения доставленного теплоходом гидразингидрата указан Туркменистан, куда груз должен был проследовать через территорию Украины. Однако выяснилось, что украинскими властями не санкционирована перевозка этого токсичного и взрывоопасного товара».

В Госэкоинспекции напомнили, что «гидразингидрат - смертельно ядовитый и взрывоопасный химикат, который распадается при незначительном нагреве. Обладая высокой токсичностью по воздействию на человека, он может взорваться в смеси с кислородом. При контакте с окислами некоторых металлов и асбестом возможно самовозгорание гидразингидрата».



