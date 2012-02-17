В Крыму фура опрокинулась на железную дорогу

На железнодорожном переезде, который находится на участке трассы между Красноперекопском и Армянском на севере Крыма, перевернулась фура с грузом камня-ракушняка, ЧП ликвидировали меньше чем за час.

Как сообщает пресс-служба крымского управления ГАИ, авария произошла вечером 16 февраля.

30-летний житель Черкасской области, управляя грузовиком «ДАФ», в прицепе которого находилось 20 тонн камня, двигался в сторону Херсона. Из-за снегопада дорожные условия были сложными.

«На крутом закруглении дороги тяжелый груз накренил прицеп, отчего он опрокинулся, а груз высыпался на железнодорожные пути», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МЧС и ГАИ убрали ракушняк с путей, освободив проезд для транспорта за 50 минут.

«Благодаря оперативности работников Госавтоинспекции и аварийных служб, задержки транспорта и неудобства сотен пассажиров, ехавших в тот момент в поезде "Симферополь-Одесса", были сведены к минимуму», - заявили в ГАИ.