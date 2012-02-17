Тернопольщина: от отравления угарным газом 2 человека погибли

В Тернопольской области за сутки в результате отравления угарным газом два человека погибли, еще двое попали в больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, трагедия произошла вчера в селе Плотича Козовского района, где в собственном доме были обнаружены тела 62-летнего и 88-летнего местных жителей. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом в результате неисправности печного отопления.

А в Шумске в центральную районную больницу в результате отравления угарным газом из-за неисправности печного отопления доставили двух жителей этого райцентра, 1946 и 1971 г. р.